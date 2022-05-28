Чем полезна сныть и как ее есть

Сныть - это многолетнее ползучее травянистое растение с мелкими белыми цветками, представляющими собой "зонтик". Ее считают сорняком из-за того, что она быстро распространяется и растет и не требует при этом определенного ухода. Она очень богата своим соком - вы можете убедиться в этом, если обратите внимание на ее листья в самую жару - даже в таких погодных условиях на них будут заметны капельки.
О ее пользе говорят очень давно. В 100 граммах надземной сныти наблюдается такой состав важных и полезных элементов:
Помимо вышеперечисленного, из этого растения можно выделить эфирные масла, а также она содержит витамин B4, который регулирует уровень инсулина и влияет на обмен жиров в печени. Издавна эту траву использовали для лечения подагры, употребляли при повышенном давлении и для улучшения усвоения железа организмом, для укрепления стенок сосудов и стимулирования выработки коллагена. Помимо прочего, сныть обладает мочегонным эффектом, противогрибковыми свойствами, снижает риски заболеть раком, используется в косметологии и при лечении дерматологических заболеваний.
Вариантов использования сныти на кухне целое множество. Как правило, для еды используются листья растения, черенки и стебли.
Эту траву часто добавляют в первые блюда - она отличается ярким, но не навязчивым травянистым ароматом. Черенки этого растения можно добавлять как в сладкие мучные изделия, так и мариновать, добавлять во вторые блюда или в гарниры, например, в овощные рагу.