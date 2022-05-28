Чем полезна сныть и как ее есть

Сныть - это многолетнее ползучее травянистое растение с мелкими белыми цветками, представляющими собой "зонтик". Ее считают сорняком из-за того, что она быстро распространяется и растет и не требует при этом определенного ухода. Она очень богата своим соком - вы можете убедиться в этом, если обратите внимание на ее листья в самую жару - даже в таких погодных условиях на них будут заметны капельки.

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О ее пользе говорят очень давно. В 100 граммах надземной сныти наблюдается такой состав важных и полезных элементов:

вода — 90 г;

белок — 1,04 г;

жиры — 0,37 г;

углеводы — 1,08 г;

клетчатка — 5,17 г;

кальций — 92 мг;

железо — 1,51 мг;

витамин С — 37 мг.

Помимо вышеперечисленного, из этого растения можно выделить эфирные масла, а также она содержит витамин B4, который регулирует уровень инсулина и влияет на обмен жиров в печени. Издавна эту траву использовали для лечения подагры, употребляли при повышенном давлении и для улучшения усвоения железа организмом, для укрепления стенок сосудов и стимулирования выработки коллагена. Помимо прочего, сныть обладает мочегонным эффектом, противогрибковыми свойствами, снижает риски заболеть раком, используется в косметологии и при лечении дерматологических заболеваний.

Как и с чем ее употреблять в пищу

Вариантов использования сныти на кухне целое множество. Как правило, для еды используются листья растения, черенки и стебли.