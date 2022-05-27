Диетолог предупредила о вреде полезных продуктов

«Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследования, не выявить данное нарушение и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион», — предостерегла Филиппова.