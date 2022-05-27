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52 минуты назад

Диетолог предупредила о вреде полезных продуктов для некоторых людей

Lenta.ruиещё 1

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова предупредила россиян, что полезные продукты могут быть потенциально опасными для здоровья при наличии некоторых скрытых заболеваний. Ее слова передает Пятый канал.

Диетолог предупредила о вреде полезных продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявила, что пшенная, овсяная или манная каша и картофельное пюре могут нанести вред людям с диабетом. При этом заболевании также стоит воздержаться от хлопьев для завтрака и винограда, так как они вызывают резкие скачки инсулина в крови.

«Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследования, не выявить данное нарушение и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион», — предостерегла Филиппова.

Людям с камнями фосфатной природы в почках эндокринолог рекомендовала исключить из меню любые молочные продукты, особенно йогурты, кефир и творог, потому что они могут спровоцировать обострение заболевания, образование новых камней и вызвать острые боли.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о последствиях полного отказа от соли. Специалист сказала, что этот продукт участвует в работе нервной системы и передаче нервного импульса, потому исключение его из рациона вызовет проблемы неврологического характера.

Еда,Маргарита Королева,Татьяна Филиппова,
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