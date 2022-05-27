Диетолог рассказал, можно ли заваривать чай заново

Диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что если заваривать чай несколько раз, то польза от него может уйти, однако при всем этом вреда не добавится. Эксперт на этот счет дал комментарий Nation News.

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По словам специалиста, зеленый чай можно заваривать несколько раз. Некоторые мастера чайных церемоний таким образом стараются раскрыть аромат и вкус напитка.