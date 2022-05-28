Сезон клубники: 3 рецепта из любимой ягоды

Одной из первых сезонных ягод на прилавках появляется клубника. Ее приятно есть и свежей. Но если вы промахнулись с выбором ягод или купили их слишком много, вам пригодятся рецепты “Рамблера”.

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Клубничный лимонад

Ингредиенты: клубника – 300 гр

сахар – 120 гр

лимоны – 2 шт

вода – 3 л

мята – несколько веточек

Приготовление

Ягоды клубники хорошо промойте (можно предварительно ненадолго замочить их в воде с добавлением столового уксуса). Удалите плодоножки. Промытую ягоду засыпьте сахаром и пюрируйте, например, с помощью блендера. В получившуюся смесь добавьте свежевыжатый лимонный сок полутора плодов. Оставшуюся половинку нарежьте кружочками. Влейте литр кипятка, перемешайте смесь и оставьте ее до остывания. После – уберите заготовку в холодильник до подачи. Так хранить основу будущего лимонада можно в течение нескольких дней.

Перед подачей добавьте к пюре полтора-два литра холодной воды. Скорректируйте лимонад по вкусу. Подавайте со льдом и листиками мяты.

Клубничный соус

Ингредиенты: клубника (можно взять замороженную) – 400 гр

сахар – 100 гр

вода – 100 мл

кукурузный крахмал – столовая ложка

сливочное масло – 30 гр

Приготовление

Пюрируйте предварительно хорошо вымытую клубнику. Добавьте в пюре сахар. Доведите смесь до кипения в сотейнике или небольшом ковше. Попробуйте на вкус – сахар должен полностью раствориться. Затем добавьте масло.

Заключительный этап – добавление загустителя. Растворите крахмал в кипяченой воде комнатной температуры. Постоянно помешивая, вылейте смесь в пюре тонкой струйкой, как только масло растворится. Соус должен кипеть в течение двух минут. Затем его следует снять с плиты.

Быстрый клубничный пирог

Ингредиенты: клубника – 400 гр

яйца куриные – 2 шт

сахар – 80 гр (если ягоды кислые, можно добавить немного больше)

мука – 80 гр

растопленное сливочное масло – 100 гр

ванилин – по вкусу

разрыхлитель – ½ чайной ложки

Количество ингредиентов указано для формы диаметром 18 сантиметров.

Приготовление

Поставьте духовку разогреваться до 180°. Этого времени вам наверняка хватит, чтобы подготовить все для выпечки. Смажьте форму небольшим количеством сливочного масла. Ягоды помойте, обсушите и порежьте произвольно. Для этого рецепта можно взять “уставшую” клубнику. Сложите ягоды в форму. Яйца взбейте с остальными ингредиентами, указанными в рецепте. Тесто по консистенции должно напоминать легкий, воздушный крем. Залейте им клубнику и выпекайте пирог в течение 40-50 мин.