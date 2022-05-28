Сезон клубники: 3 рецепта из любимой ягоды

Одной из первых сезонных ягод на прилавках появляется клубника. Ее приятно есть и свежей. Но если вы промахнулись с выбором ягод или купили их слишком много, вам пригодятся рецепты “Рамблера”.
Ягоды клубники хорошо промойте (можно предварительно ненадолго замочить их в воде с добавлением столового уксуса). Удалите плодоножки. Промытую ягоду засыпьте сахаром и пюрируйте, например, с помощью блендера. В получившуюся смесь добавьте свежевыжатый лимонный сок полутора плодов. Оставшуюся половинку нарежьте кружочками. Влейте литр кипятка, перемешайте смесь и оставьте ее до остывания. После – уберите заготовку в холодильник до подачи. Так хранить основу будущего лимонада можно в течение нескольких дней.
Перед подачей добавьте к пюре полтора-два литра холодной воды. Скорректируйте лимонад по вкусу. Подавайте со льдом и листиками мяты.
Пюрируйте предварительно хорошо вымытую клубнику. Добавьте в пюре сахар. Доведите смесь до кипения в сотейнике или небольшом ковше. Попробуйте на вкус – сахар должен полностью раствориться. Затем добавьте масло.
Заключительный этап – добавление загустителя. Растворите крахмал в кипяченой воде комнатной температуры. Постоянно помешивая, вылейте смесь в пюре тонкой струйкой, как только масло растворится. Соус должен кипеть в течение двух минут. Затем его следует снять с плиты.
Количество ингредиентов указано для формы диаметром 18 сантиметров.
Поставьте духовку разогреваться до 180°. Этого времени вам наверняка хватит, чтобы подготовить все для выпечки. Смажьте форму небольшим количеством сливочного масла. Ягоды помойте, обсушите и порежьте произвольно. Для этого рецепта можно взять “уставшую” клубнику. Сложите ягоды в форму. Яйца взбейте с остальными ингредиентами, указанными в рецепте. Тесто по консистенции должно напоминать легкий, воздушный крем. Залейте им клубнику и выпекайте пирог в течение 40-50 мин.
Готовность выпечки проверяйте сухой зубочисткой или шпажкой.