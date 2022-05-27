Какие продукты нужно есть, чтобы кожа выглядела сияющей

Специалист в области здоровья Виктория Адамс объяснила, как состояние кишечника влияет на кожу человека. Кроме того, эксперт дала несколько рекомендаций по улучшению кожи при помощи изменения рациона.

По словам эксперта по здоровью Виктории Адамс, кожа является отражением кишечника человека. Например, если появились пятна на лице, тёмные круги под глазами, опухли глаза, то с кишечником что-то не так.

Чтобы исправить ситуацию и улучшить состояние кожи, нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, есть много фруктов и овощей.

Ещё одна полезная привычка - ограничить потребление жирной пищи и спиртного. Дело в том, что печени тяжело справляться с этими продуктами и напитками.

Кроме того, для кишечника полезны ферментированные продукты. Например, это кефир, квашеная капуста, кимчи, так как в их состав входят пробиотики. Эти вещества помогают восстановить баланс бактерий в кишечнике.

Важно не забывать и о противовоспалительных продуктах. Они тоже сделают кожу здоровой и улучшат состояние кишечника.

Также специалист перечислила такие полезные для кишечника продукты, как листовая зелень (в ней много клетчатки), лимонник, артишок, красная капуста, скумбрия, лосось, анчоусы, семена чиа. То есть в основном это «всё, что растёт на дереве и не подвергается воздействию человека». Необходимо при этом есть как можно меньше продуктов с высоким уровнем переработанных сахаров и переработанных жиров.