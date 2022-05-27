Пять продуктов, которые избавят от жира на животе

Многие при похудении хотят избавиться именно от жира на животе. На самом деле в этом могут помочь определённые продукты.

Ученые выяснили, что при употреблении термогенных продуктов можно легко сжечь много калорий. Такие продукты заставляют организм активнее избавляться от жира. Кроме того, белок, который считается одним из термогенных веществ, помогает дольше ощущать сытость.

Недавнее исследование показало, что, помимо употребления термогенных продуктов, для избавления от жира на животе нужно регулярно заниматься спортом. Избегать следует токсинов и обработанной пищи.