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11 минут назад

Какие продукты годны после истечения срока хранения

Мир24

Многие продукты при правильном хранении можно использовать даже после истечения официального срока годности, пишет utro.ru.Так, с яйцами, если их хранить при температуре около четырех градусов, ничего не случится в течение примерно пяти недель. Хлеб, помещенный в сухое и прохладное место, продержится дополнительно еще пять-семь дней. Его можно и заморозить. Тогда срок хранения увеличится на три-шесть месяцев, однако это скажется на вкусовых качествах.

Какие продукты годны после истечения срока хранения
Фото: Мир24Мир24

Макаронам при хранении в герметичной упаковке, расположенной в сухости и прохладе, ничего не будет еще один-два года. Срок годности сухих завтраков при целостности упаковки увеличивается на полгода.

Молоко в нетронутой бумажной упаковке можно хранить еще в течение месяца после истечения срока годности. После вскрытия в холодильнике оно не скиснет еще в течение семи-десяти дней. Закрытый йогурт может храниться в холодильнике около трех недель после истечения срока годности.

Еда,
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