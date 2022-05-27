Какие продукты годны после истечения срока хранения

Многие продукты при правильном хранении можно использовать даже после истечения официального срока годности, пишет utro.ru.Так, с яйцами, если их хранить при температуре около четырех градусов, ничего не случится в течение примерно пяти недель. Хлеб, помещенный в сухое и прохладное место, продержится дополнительно еще пять-семь дней. Его можно и заморозить. Тогда срок хранения увеличится на три-шесть месяцев, однако это скажется на вкусовых качествах.

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Макаронам при хранении в герметичной упаковке, расположенной в сухости и прохладе, ничего не будет еще один-два года. Срок годности сухих завтраков при целостности упаковки увеличивается на полгода.