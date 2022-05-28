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11 минут назад

Курганский депутат Госдумы попросил запретить вывоз красной икры

Ura.Ru

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский вместе со своими коллегами выступил автором законопроекта, который должен ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока. Об этом написали «Ведомости».

Депутат Госдумы попросил запретить вывоз красной икры с ДВ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы», — пишет издание со ссылкой на Лисовского. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам надеется, что документ успеют рассмотреть и принять в весеннюю сессию.

По мнению авторов законопроекта, среди которых и курганский депутат, пассажиры авиарейсов вывозят около 500 тонн икры в год. Чаще всего, это нелегальная продукция, которая не имеет никаких подтверждающих ее безопасность документов.

Запрет распространится на красную икру без заводской упаковки. Следить за соблюдением норм придется работникам аэропорта Камчатки. В 2019 году похожие ограничения ввели на вывоз красной икры частным автотранспортом.

Еда,Сергей Лисовский,Госдума,
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