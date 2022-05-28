Диетолог перечислил самые полезные варианты завтрака

— Бутерброд с сыром не очень полезен, потому что сыр обычно — продукт избыточно соленый. Но можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку. И вот он будет полезным, — заключил диетолог.