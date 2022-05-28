Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
23 минуты назад

Диетолог Гинзбург перечислил самые полезные варианты завтрака

Вечерняя Москва

Творог, хлопья, кофе, кисломолочные продукты и грубый хлеб — такие ингредиенты в разных сочетаниях могут входить в состав полезного завтрака. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог перечислил самые полезные варианты завтрака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Самые полезные варианты завтрака: творог, хлопья, кофе, грубый хлеб и любые сочетания всего этого. Можно добавить стакан кисломолочного напитка. Ряженку, например, — посоветовал врач.

Эксперт отметил, что перечисленные ингредиенты можно соединить друг с другом, получив две смеси.

— К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко. Едите первую смесь и запиваете второй, — пояснил диетолог.

Вместо обычных хлопьев или их смеси можно использовать мюсли, уточнил собеседник «ВМ».

Бутерброды также могут быть полезным вариантом завтрака, подчеркнул Гинзбург.

— Бутерброд с сыром не очень полезен, потому что сыр обычно — продукт избыточно соленый. Но можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку. И вот он будет полезным, — заключил диетолог.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители