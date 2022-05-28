Диетолог назвала три болезни из-за употребления майонеза

"Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги. Это основная группа заболеваний, которые на все это реагирует", — рассказала Дианова.