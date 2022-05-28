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2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали, кому вредно есть окрошку

Волгоградская правда

Летом большой популярностью у жителей России пользуется окрошка. Но для здоровья некоторых людей блюдо может представлять угрозу.

В Роспотребнадзоре рассказали, кому вредно есть окрошку
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В окрошке содержатся ингредиенты, употребление которых способно обострить ряд хронических заболеваний, предупредили в Роспотребнадзоре. Специалисты сообщили, что людям, страдающим от язвы желудка, лучше отказаться от кефира и кваса. Не стоит включать их в рацион при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Напитки, которые изготавливают путем брожения, вредны также при желчнокаменной болезни. Кроме этого, врачи не рекомендуют употреблять сладкий квас в случае сахарного диабета.

Окрошка, которую готовят по классическому рецепту дома, в целом может быть полезна для здоровья. Так, она содержит мало калорий. Картофель, редис, огурцы, зелень богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами, необходимыми нашему организму. Яйца и мясо содержат большое количество белка. Но при указанных выше заболеваниях употребление окрошки противопоказано.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Еда,Роспотребнадзор,
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