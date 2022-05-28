В Роспотребнадзоре рассказали, кому вредно есть окрошку

В окрошке содержатся ингредиенты, употребление которых способно обострить ряд хронических заболеваний, предупредили в Роспотребнадзоре. Специалисты сообщили, что людям, страдающим от язвы желудка, лучше отказаться от кефира и кваса. Не стоит включать их в рацион при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Напитки, которые изготавливают путем брожения, вредны также при желчнокаменной болезни. Кроме этого, врачи не рекомендуют употреблять сладкий квас в случае сахарного диабета.