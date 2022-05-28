Названы сохраняющие здоровье кишечника продукты

Для сохранения здоровья кишечного тракта необходимо употреблять овощи и фрукты, богатые клетчаткой: они активизируют работу всей пищеварительной системы. Об этом в разговоре с АГН «Москва» рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Исайкина.

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Продуктами с наибольшим запасом клетчатки специалист назвала банан, сливу, черную смородину, грушу, яблоко, морковь, капусту, свеклу, тыкву и листовую зелень. Она посоветовала есть их в свежем виде, а при обострении болезней желудка — после термической обработки.

«Они перевариваются долго и при этом благотворно сказываются на пищеварительной системе, активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину», — объяснила Исайкина.