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1 час назад

Диетолог Михаил Гинзбург: мед может спровоцировать старение, ожирение и сахарный диабет

Моя Москва.онлайн

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказал о том, что мед содержит много сахара, поэтому его постоянное употребление может нанести вред организму. По словам специалиста, данный продукт ускоряет старение и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, онкологии и сахарного диабета.

Диетолог рассказал о скрытой опасности меда
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Польза меда здорово преувеличена, так как это высоко сахаросодержащий продукт. А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, сахарный диабет и так далее. Также мед является продуктом, на который у многих людей аллергия. О пользе можно говорить в тех случаях, если он употребляется при простуде или в период выздоровления, дается детям. Продукт может немного стимулировать иммунитет. Плюс ко всему, мед создает легкую энергию, нужную детям, когда они болеют». — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, врач медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.

По словам специалиста, безопасная суточная норма меда — три чайные ложки. Людям, которые страдают от гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза, достаточно одной, «и то в конце еды». Однако в целом, отметил врач, «лучше всего обходиться без меда, как и без сахара».

Еда,Михаил Гинзбург,
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