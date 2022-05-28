Диетолог рассказал о скрытой опасности меда

«Польза меда здорово преувеличена, так как это высоко сахаросодержащий продукт. А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, сахарный диабет и так далее. Также мед является продуктом, на который у многих людей аллергия. О пользе можно говорить в тех случаях, если он употребляется при простуде или в период выздоровления, дается детям. Продукт может немного стимулировать иммунитет. Плюс ко всему, мед создает легкую энергию, нужную детям, когда они болеют». — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, врач медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.