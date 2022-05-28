Печем дрожжевой хлеб с семечками

Вряд ли найдется человек, который не любит свежеиспеченный хлеб. Предлагаем потратить время и провести эксперимент: испеките вкусный дрожжевой хлеб с семечками дома. Поверьте, после него вам точно не захочется покупать хлеб к завтраку в магазине.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты: Мука пшеничная — 300 г

Дрожжи сухие — 1 г

Вода 27 градусов — 240 г

Соль — 6 г

Микс семечек — 25 г

Процесс приготовления:

В миске смешайте муку и дрожжи. Влейте воду. Мешайте пару минут, пока мука не заберет в себя воду. Накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Добавьте соль и перемешайте. Замес должен занять не больше 3-5 минут. Оставьте под пленкой еще на 30 минут.

Сбрызните рабочую поверхность водой. Растяните тесто. Тесто очень влажное, можно смочить руки водой и растягивать по рабочей поверхности. Посыпьте тесто семечками и сложите его. Длинную сторону теста сверните к центру. Второй стороной накройте сверху. Сложите короткую сторону на себя несколько раз, по типу рулета.

Переложите тесто в чистую миску. Накройте пленкой и поставьте в духовку с включенной лампой на 3-4 часа. Или оставьте на столе, если температура в помещении выше 24 градусов и без сквозняков. Каждый час делайте обминку. Итого 4 обминки.

Поднимите тесто за центр так, чтобы дальний к вам край сложился вниз. Разверните миску и сделайте тоже самое с противоположным краем теста. И еще с двумя краями по кругу. По истечении 4 часов переложите тесто на сбрызнутую водой рабочую поверхность.

Растяните в небольшой прямоугольник. Сверните длинный край к центру, второй полочной теста накройте сверху. Короткую сторону скатайте в рулет и защипните края. Переложите к корзинку швом вверх. Корзинку присыпьте мукой. Накройте корзинку пленкой и уберите в холодильник +4+6 градусов на 10-15 часов.