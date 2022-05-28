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1 час назад

Как приготовить домашний шоколад из какао — простой рецепт

Чемпионат.com

Такой десерт станет отличным дополнением к чаю, а ещё его удобно брать с собой.

Как приготовить домашний шоколад из какао
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Шоколад, на самом деле, — очень полезный продукт, если употреблять натуральный и качественный и, разумеется, в разумных количествах. Во-первых, он хорошо укрепляет стенки сосудов, улучшает кровообращение. Во-вторых, считается мощным антиоксидантом, сокращает риск сахарного диабета и язвы желудка. Регулярное употребление небольшого количества горького шоколада стимулирует выработку гормона счастья — эндорфинов.

Все перечисленные полезные свойства присущи только горькому шоколаду с процентным содержанием какао свыше 85%. Остальные же виды содержат в составе сухое молоко и большое количество сахара. Поэтому при выборе шоколада обязательно надо читать состав, а ещё лучше — приготовить самостоятельно из натуральных ингредиентов.

В приготовлении шоколада в домашних условиях нет ничего сложного. Главное — иметь нужный инвентарь, а именно: термометр (он нужен для темперирования шоколада) и форму для шоколадной плитки. Купить всё это можно в кондитерском магазине.

Вам понадобятся:

  • какао-порошок — 25 г;
  • какао-масла — 50 г;
  • подсластитель или кокосовый сахар — 50 г;
  • любая сублимированная ягода для украшения.

Какао-масло, порошок и сахар надо вместе соединить и отправить на паровую баню. Важный момент: плита должна быть уже выключена, масло нужно топить на пару, который образовался до этого. Теперь берём в руки термометр и, постоянно помешивая, нагреваем массу до 44°C. Далее начинаем процесс темперирования. Как только температура массы достигла 44°C, снимаем миску с паровой бани и, постоянно перемешивая силиконовой лопаткой, остужаем содержимое до 25-26°C.

После снова нагреваем массу — повышаем температуру буквально на пару единиц, до 28°C. Теперь можно залить шоколад в форму и посыпать сублимированной ягодой. Оставляем примерно на 20-30 минут в холодильнике.

Если все шаги были выполнены правильно и темперирование прошло успешно, шоколад быстро застывает, легко достаётся из формы, не липнет к рукам и не тает.

Еда,
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