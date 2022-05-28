Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Диетолог назвала необходимые в летнем рационе продукты

Мослента

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT назвала необходимые в летнем рационе продукты.

Диетолог назвала необходимые в летом продукты
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, в летнее время года еда должна быть более легкой из-за повышения температуры. В рацион нужно добавлять больше помидоров, огурцов, зелени, кабачков, цветной капусты, раннего картофеля и сезонных ягод, отметила диетолог.

Эксперт добавила, что именно сезонные фрукты и овощи больше всего полезны для организма. По ее словам, летом нужно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов, для чего следует включать в свой рацион такие блюда, как зеленый смузи и летний салат.

Для салата нужно отварить куриное филе до полной готовности.

«Не режем, а разрываем на фракции. Отвариваем брокколи и разбираем на соцветия, перемешиваем и добавляем в качестве соуса греческий йогурт и чеснок по желанию», — заключила диетолог.

Ранее ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области «Диетология» британского университета Суррея Антон Бердов дал рекомендации по летнему детскому рациону.

Еда,Ирина Писарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители