Диетолог назвала необходимые в летом продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT назвала необходимые в летнем рационе продукты.

Фото: Мослента Мослента

По словам специалиста, в летнее время года еда должна быть более легкой из-за повышения температуры. В рацион нужно добавлять больше помидоров, огурцов, зелени, кабачков, цветной капусты, раннего картофеля и сезонных ягод, отметила диетолог.

Эксперт добавила, что именно сезонные фрукты и овощи больше всего полезны для организма. По ее словам, летом нужно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов, для чего следует включать в свой рацион такие блюда, как зеленый смузи и летний салат.

Для салата нужно отварить куриное филе до полной готовности.

«Не режем, а разрываем на фракции. Отвариваем брокколи и разбираем на соцветия, перемешиваем и добавляем в качестве соуса греческий йогурт и чеснок по желанию», — заключила диетолог.