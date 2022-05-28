Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, как нужно обрабатывать зелень перед едой

Ferra.ru

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил, как обрабатывать зелень перед употреблением, и кому её лучше не есть.

Как нужно обрабатывать зелень перед едой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вялов посоветовал держать купленную в магазине или на рынке зелень в солевом или уксусном растворе — по одной столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды. Держать нужно в течение получаса.

Врач отметил, что тогда будет видно, что от трав отойдут не только хлопья грязи, но и различные мелкие насекомые и яйца гельминтов, чего не видно невооружённым глазом. Эта процедура избавляет и от болезнетворных микробов.

Эксперт предупредил, что, несмотря на пользу зелени, есть этот продукт можно не всем. Петрушка, укроп, шпинат и другие зелёные продукты богаты клетчаткой, которая нормализует работу кишечника, но её избыток, напротив, может вызвать диарею. К этому он добавил, что травы обладают желчегонным эффектом, поэтому людям с камнями в жёлчном есть зелень нельзя.

«Травы можно только тем, у кого нет камней в жёлчном пузыре. Потому что если они есть, то под влиянием желчегонных средств один из них может застрять в протоке. Хорошо, если выйдет сам по себе: тогда отделаетесь жёлчной коликой. Но если не выйдет, то будет калькулёзный холецистит, а этой проблемой занимаются исключительно хирурги», — подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители