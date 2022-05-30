Какой вид лука полезнее и как его правильно выбрать

В сыром виде лук невероятно полезен. Например, он укрепляет кровеносные сосуды, снижает давление, защищает от диабета. Но какую из разновидностей лука лучше всего выбрать?
Представители Всемирной организации здравоохранения выяснили, что жители Пакистана реже болеют сахарным диабетом благодаря луку. В день они едят минимум две луковицы.
Кроме того, если у вас диабет, то лук поможет вам держать под контролем уровень глюкозы в крови.
Вообще лук — продукт, содержащий множество полезных веществ. Среди них — различные вещества растительного происхождения, белки, углеводы, минералы, водорастворимые витамины. Поэтому лук обладает высокой питательной ценностью, оказывает антиоксидантный и антибактериальный эффект, может снизить показатели глюкозы, холестерина, жира, помогает при раке, диабете, болезнях сердца и других заболеваниях.
Вообще существует несколько сортов лука. Это белый, красный и желтый. Различаются они по цвету шелухи.
В красном луке можно найти много антоцианамов, аллицина и кверцетина. А в желтом и белом луке — большое количество витамина С и каротина. У желтого лука вкус сладко-острый, у белого — слегка островатый, у красного — самый острый.
Чтобы правильно выбрать лук, нужно помнить о двух моментах. Первый — внешний вид продукта. Кожица у лука не должна иметь какие-либо повреждения или гниль, она должна быть сухой. На корней не должно быть новых почек, и он тоже должен быть сухим. Второй аспект — это свежесть овоща. Чтобы ее проверить, нужно слегка помять луковицу в руке. Чем она окажется тверже, тем в ней больше жидкости и тем она свежее.
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