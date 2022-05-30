Какой вид лука полезнее и как его правильно выбрать

В сыром виде лук невероятно полезен. Например, он укрепляет кровеносные сосуды, снижает давление, защищает от диабета. Но какую из разновидностей лука лучше всего выбрать?

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Представители Всемирной организации здравоохранения выяснили, что жители Пакистана реже болеют сахарным диабетом благодаря луку. В день они едят минимум две луковицы.

Кроме того, если у вас диабет, то лук поможет вам держать под контролем уровень глюкозы в крови.

Вообще лук — продукт, содержащий множество полезных веществ. Среди них — различные вещества растительного происхождения, белки, углеводы, минералы, водорастворимые витамины. Поэтому лук обладает высокой питательной ценностью, оказывает антиоксидантный и антибактериальный эффект, может снизить показатели глюкозы, холестерина, жира, помогает при раке, диабете, болезнях сердца и других заболеваниях.

Вообще существует несколько сортов лука. Это белый, красный и желтый. Различаются они по цвету шелухи.

В красном луке можно найти много антоцианамов, аллицина и кверцетина. А в желтом и белом луке — большое количество витамина С и каротина. У желтого лука вкус сладко-острый, у белого — слегка островатый, у красного — самый острый.

Чтобы правильно выбрать лук, нужно помнить о двух моментах. Первый — внешний вид продукта. Кожица у лука не должна иметь какие-либо повреждения или гниль, она должна быть сухой. На корней не должно быть новых почек, и он тоже должен быть сухим. Второй аспект — это свежесть овоща. Чтобы ее проверить, нужно слегка помять луковицу в руке. Чем она окажется тверже, тем в ней больше жидкости и тем она свежее.