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2 часа назад

Диетолог назвала четыре усугубляющих сенную лихорадку продукта

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог Лола Биггс перечислила четыре продукта, усугубляющих симптомы сенной лихорадки. В беседе с изданием Eat This, Not That! она рекомендовала отказаться от них хотя бы временно.

Диетолог назвала четыре усугубляющих сенную лихорадку продукта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист сказала, что сенная лихорадка, или поллиноз, — сезонное аллергическое заболевание, которое сопровождается раздражением, зудом и воспалением слизистой глаз и носа. Поэтому важно исключить из рациона молочные продукты, которые способствуют увеличению выработки слизи в организме, так как это может усугубить заложенность носа и ушей. Особенно важно, по словам Биггс, отказаться от выдержанных сортов сыра, так как в них много гистаминов, вызывающих воспаление.

Также среди продуктов, от которых стоит воздержаться в период поллиноза, диетолог назвала сладости, потому что сахар и обработанные пищевые продукты могут «заставить организм вырабатывать больше гистамина». По этой же причине надо исключить кофе и спиртные напитки, предупредила диетолог. «Темные напитки, такие как пиво, сидр и красное вино, содержат больше гистаминов, потому сильнее чистого алкоголя (водки, джина, белого вина) ухудшают симптомы сенной лихорадки», — пояснила она, добавив, что утренний кофе лучше заменить ромашковым чаем, который способствует выведению излишков слизи из организма.

Еда,
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