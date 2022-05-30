Диетолог назвала четыре усугубляющих сенную лихорадку продукта

Врач-диетолог Лола Биггс перечислила четыре продукта, усугубляющих симптомы сенной лихорадки. В беседе с изданием Eat This, Not That! она рекомендовала отказаться от них хотя бы временно.

Специалист сказала, что сенная лихорадка, или поллиноз, — сезонное аллергическое заболевание, которое сопровождается раздражением, зудом и воспалением слизистой глаз и носа. Поэтому важно исключить из рациона молочные продукты, которые способствуют увеличению выработки слизи в организме, так как это может усугубить заложенность носа и ушей. Особенно важно, по словам Биггс, отказаться от выдержанных сортов сыра, так как в них много гистаминов, вызывающих воспаление.