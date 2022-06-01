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1 час назад

Можно ли есть орехи каждый день

Парламентская газетаиещё 1

Орехи улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет, однако не стоит их есть ежедневно из-за высокой калорийности продукта. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с «Общественной службе новостей».

Можно ли есть орехи каждый день
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам врача, здоровым людям рекомендуется потреблять не более 30 граммов орехов в день. Эту норму устанавливает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Конечно, в реальности их (орехи) никто не взвешивает и есть можно в свое удовольствие каждый день. Однако не советую есть орехи горстями, учитывая высокую калорийность продукта»,

— отметила специалист.

При этом врач пояснила, что мужчинам и женщинам необходимо употреблять разное количество этого продукта. Мужчинам стоит съедать в день 15 штук миндаля, фундука или орехов кешью, 20 штук не соленых очищенных фисташек, три целых грецких ореха и две столовых ложки тыквенных семечек, семян подсолнечника или кедровых орешков. Женщинам количество орехов стоит уменьшить на 5 штук.

Лучше будет ежедневно чередовать виды орехов, добавила Дианова.

Еда,Нурия Дианова,ВОЗ,
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