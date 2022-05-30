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3 часа назад

Завтрак оставь себе! Что съесть утром, чтобы похудеть

WomanHit.ru

Немецкие диетологи выяснили, что активнее всего метаболизм работает именно утром, поэтому если хочется похудеть, стоит перенести тренировку на это время, а после нее хорошо подкрепиться.

Завтрак оставь себе! Что съесть утром, чтобы похудеть
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

По мнению нутрициологов, на завтрак должно приходиться около 25% дневной калорийности рациона. Если же есть утром совсем не хочется, можно понемногу вырабатывать привычку — увеличивать порцию, пробовать разные продукты и вкусы.

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Включите в рацион свежие овощи и фрукты, а также белок, чтобы дольше оставаться сытой и обойтись без перекуса до обеда.

Отличным вариантом первого приема пищи станет смузи: этот густой коктейль из овощей, фруктов, молока или йогурта стал популярен, благодаря моделям, которые придерживались смузи-диет перед важными показами.

Такой завтрак очень удобен: его вкус можно варьировать ежедневно, выбирая сладкие или соленые варианты, более сытные или легкие. Главное, чтобы все овощи, фрукты и зелень были свежими и сочными.

Еще один вариант для утренней трапезы — разнообразные белковые блюда: омлеты, творог, йогурт. Они помогут зарядиться энергией, если день предстоит насыщенным и сложным. В отличие от быстрых углеводов, такой завтрак не собьет метаболизм и до обеда позволит не думать о еде.

Главный секрет — совмещайте белок с овощами и углеводами: например, к омлету добавьте свежие помидоры, кусочек хлеба, творог дополните ягодами и орехами.

Если хочется более плотного завтрака, выбирайте каши или гранолы. Медленные углеводы помогут дольше оставаться сытой, наладить обмен веществ и пищеварение. Кашу можно приготовить на воде, если хотите сделать ее менее калорийной, или молоке, например, растительном — миндальном, кокосовом.

Чтобы блюдо получилось более свежим, дополните его ягодами или фруктами. Так поступает Хайди Клум: овсянка с ягодами — уже много лет ее любимый завтрак.

Для тех, кто учится, работает в офисе и много сил тратит на интеллектуальную деятельность, утром необходимо зарядиться насыщенными жирами и углеводами. Нет, торт есть не стоит: вы проголодаетесь уже через час-полтора, лучше обратить внимание на более полезные блюда.

Например, тосты с авокадо, яйцами, индейкой или курицей. Поджаренный хлеб с овощами, белковой составляющей и правильными жирами — например, авокадо или яичным желтком, помогут сконцентрироваться на работе и дольше сохранять бодрость.

Те, кто привык завтракать печеньем, булочкой или блинами, часто сталкиваются с тем, что уже через несколько часов чувствуют сильный приступ голода. Но если утро хочется начать с десерта, отказываться не стоит, просто сделайте его более полезным: приготовьте творожные кексы с ягодами, банановые оладьи или сырники без муки.

Помните, что, согласно исследованиям, те, кто отказывались от завтрака в половине случаев возвращали все сброшенные килограммы в течение года.

Еда,Хайди Клум,
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