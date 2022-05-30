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2 часа назад

Врач рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая

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Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая. В интервью для «Москва-24» он объяснил, почему этот напиток не рекомендуется пить тем, кто страдает от бессонницы и подагры.

Врач рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нутрициолог Арзамасцев отмечает, что регулярное употребление чая не так безобидно, как может показаться. Так, этот напиток может негативно повлиять на самочувствие людей с подагрой, поскольку содержит большое количество пуринов, избыток которых при данном заболевании приводит к отложениям мочевой кислоты в суставах.

«Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный»,

— объяснил Арзамасцев.

Кроме того, врач не рекомендует часто пить чай тем, кто страдает от бессонницы или заболеваний желудка.

«Если есть какие-то острые заболевания желудка, то чай все-таки тоже нежелательно пить. Напиток может стимулировать ухудшение ситуации»,

— заключил специалист.

Еда,
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