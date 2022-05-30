Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Кому нельзя пить молоко: болезни и диагнозы, когда молоко противопоказано

Чемпионат.com

В некоторых случаях лучше полностью отказаться от молочных продуктов, чтобы не навредить здоровью.

Кому нельзя пить молоко: болезни и диагнозы, когда молоко противопоказано
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Молочные продукты входят в ежедневный рацион большинства. Каши на молоке, бутерброды с маслом, творог и йогурты, пожалуй, самые популярные блюда для завтрака. Но некоторым молоко приносит больше вреда, чем пользы. С чем это связано?

Видео дня

Молоко и молочные продукты — натуральный источник полноценного легкоусваиваемого белка. В молочном жире содержатся:

Молоко, творог, сметана, сыры и сливочное масло обладают несколькими полезными свойствами:

Причины непереносимости цельного молока и молочных продуктов:

Людям с перечисленными проблемами необходимо исключить молоко из рациона или ограничить его употребление.

Лактазная недостаточность

Лактазная недостаточность связана с дефицитом лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. В таком случае весь объём молочного жира не расщепляется и не может усвоиться в тонком кишечнике. Нерасщеплённые углеводы попадают в толстый кишечник, где с участием бактерий происходит реакция брожения с выделением газов. Это приводит к появлению таких симптомов:

Аллергия на молочный белок

Аллергия на белок коровьего молока — вторая по популярности причина для исключения молочных продуктов из рациона. Аллергическая реакция возникает не только на коровье молоко, но и на молоко козы, овцы, кобылы.

Типичные проявления непереносимости:

Аллергия проявляется не только на цельное молоко, но и на те продукты, где белок молока не ферментирован и не расщеплён:

Мочекаменная болезнь и нефропатия

При патологиях почек употреблять молочные продукты необходимо с осторожностью.

Кисломолочные напитки имеют повышенное содержание кальция и фосфора, чем провоцируют образование камней. В таком случае кефир из рациона нужно исключить.

Высокобелковые молочные продукты (твёрдый сыр и творог) также опасны для почек из-за высокого содержания белка. Избыточная белковая нагрузка усугубляет состояние: провоцирует воспаления, развитие мочекаменной болезни.

Употребление молочных продуктов высокой жирности (сметана более 20% жирности, сливки и жирные сорта сыра) необходимо сократить также людям с ожирением и склонностью к избыточному весу.

Чем заменить молоко и молочные продукты

Альтернативой станут растительные заменители:

Растительные продукты не раздражают пищеварительную систему, не перегружают почки, хорошо усваиваются и помогают восстановить микрофлору кишечника.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители