Кому нельзя пить молоко: болезни и диагнозы, когда молоко противопоказано

В некоторых случаях лучше полностью отказаться от молочных продуктов, чтобы не навредить здоровью.

Молочные продукты входят в ежедневный рацион большинства. Каши на молоке, бутерброды с маслом, творог и йогурты, пожалуй, самые популярные блюда для завтрака. Но некоторым молоко приносит больше вреда, чем пользы. С чем это связано?

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Молоко и молочные продукты — натуральный источник полноценного легкоусваиваемого белка. В молочном жире содержатся:

Молоко, творог, сметана, сыры и сливочное масло обладают несколькими полезными свойствами:

Причины непереносимости цельного молока и молочных продуктов:

Людям с перечисленными проблемами необходимо исключить молоко из рациона или ограничить его употребление.

Лактазная недостаточность

Лактазная недостаточность связана с дефицитом лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. В таком случае весь объём молочного жира не расщепляется и не может усвоиться в тонком кишечнике. Нерасщеплённые углеводы попадают в толстый кишечник, где с участием бактерий происходит реакция брожения с выделением газов. Это приводит к появлению таких симптомов:

Аллергия на молочный белок

Аллергия на белок коровьего молока — вторая по популярности причина для исключения молочных продуктов из рациона. Аллергическая реакция возникает не только на коровье молоко, но и на молоко козы, овцы, кобылы.

Типичные проявления непереносимости:

Аллергия проявляется не только на цельное молоко, но и на те продукты, где белок молока не ферментирован и не расщеплён:

Мочекаменная болезнь и нефропатия

При патологиях почек употреблять молочные продукты необходимо с осторожностью.

Кисломолочные напитки имеют повышенное содержание кальция и фосфора, чем провоцируют образование камней. В таком случае кефир из рациона нужно исключить.

Высокобелковые молочные продукты (твёрдый сыр и творог) также опасны для почек из-за высокого содержания белка. Избыточная белковая нагрузка усугубляет состояние: провоцирует воспаления, развитие мочекаменной болезни.

Употребление молочных продуктов высокой жирности (сметана более 20% жирности, сливки и жирные сорта сыра) необходимо сократить также людям с ожирением и склонностью к избыточному весу.

Чем заменить молоко и молочные продукты

Альтернативой станут растительные заменители: