Эксперт рассказал, как правильно выбрать клубнику и черешню

"Черешня сейчас появляется самая ранняя, самая первая, она не самая качественная, по вкусу уступает основным сортам, которые будут созревать немного позже(...). Маленький секрет по выбору черешни – смотрите на плодоножку. Если она свежая, зеленая, это говорит о том, что она собрана совершенно недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то и от ягод ничего хорошего не ждите", – подчеркнул он.