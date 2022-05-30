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2 часа назад

Эксперт рассказал, как правильно выбрать клубнику и черешню

Мира Маркина

Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов дал интервью на радио Sputnik, в котором рассказал, как правильно выбрать клубнику и черешню. Агроном отметил, что клубника - очень скоропортящаяся ягода, потому чтоит выбирать для покупки ту, что растет близко, а не привезена издалека. Ягоды не должны быть помятыми - лучше брать те, что продается в небольших коробках.

Помимо этого, специалист отметил, что клубника реагирует на погоду. Если держится теплая, не жаркая погода, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, плоды смогут накопить необходимое количество витаминов и сахаров - клубника вырастет красивая и вкусная.

Что касается черешни, то ее покупать в самом начале лета Викулов не советует.

"Черешня сейчас появляется самая ранняя, самая первая, она не самая качественная, по вкусу уступает основным сортам, которые будут созревать немного позже(...). Маленький секрет по выбору черешни – смотрите на плодоножку. Если она свежая, зеленая, это говорит о том, что она собрана совершенно недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то и от ягод ничего хорошего не ждите", – подчеркнул он.

Ранее мы рассказывали, как определить нитраты в клубнике.

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