Мясников предостерег от употребления нескольких видов рыбы

От употребления тунца, лосося и скумбрии предостерег врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эти виды рыб имеют свойство накапливать ртуть.
«Это именно крупные, хищные рыбы: тунец, лосось, скумбрия. Это все большой источник ртути, поэтому есть лучше другие сорта рыбы. А вот в мелкой рыбешке ртути содержится значительно меньше», — заявил эксперт программы.
Врач добавил, что особенно нежелательно употреблять перечисленные виды морской рыбы беременным женщинам, так как содержание ртути в этих продуктах может негативно повлиять на развитие плода.