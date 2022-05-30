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1 час назад

Мясников предостерег от употребления нескольких видов рыбы

Мослента

От употребления тунца, лосося и скумбрии предостерег врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эти виды рыб имеют свойство накапливать ртуть.

Мясников предостерег от употребления нескольких видов рыбы
Фото: МослентаМослента

«Это именно крупные, хищные рыбы: тунец, лосось, скумбрия. Это все большой источник ртути, поэтому есть лучше другие сорта рыбы. А вот в мелкой рыбешке ртути содержится значительно меньше», — заявил эксперт программы.

Врач добавил, что особенно нежелательно употреблять перечисленные виды морской рыбы беременным женщинам, так как содержание ртути в этих продуктах может негативно повлиять на развитие плода.

Еда,Александр Мясников,
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