Врач назвала способ извлечь из моркови максимальную пользу

«В отличие от других типов овощей, которые лучше есть в сыром виде, морковь становится полезнее после термической обработки. Во время приготовления ломается жесткая клеточная структура моркови, высвобождая бета-каротин (предшественник витамина А — прим. «Ленты.ру»)». — отметила врач с 15-летним стажем.