Лечебная колбаса для диабетиков

Известно, что с диабетом любого типа, помимо приема лекарств, борются еще и диетой. В первую очередь из рациона исключаются продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов типа меда, варенья, шоколада, соков. Не меньший вред диабетику приносят и богатые животными жирами продукты вроде копченых колбас, сала, жирных сортов мяса.

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Так что если вы спросите врача, что лучше есть: колбасу или овощи, то ответ будет очевиден. Однако теперь это не совсем так, поскольку в России изобрели рецепт колбасы, помогающей убирать из крови лишний сахар.

Проект такого продукта разработали совместно РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. Уже к осени они планируют выпустить первые партии полезного и вкусного продукта на рынки страны.

Особо строгого секрета в рецептуре и технологии выпуска диабетической колбасы нет. Туда добавляют растительный препарат гипогликемического лекарственного действия «Арфазетин». Он используется для профилактики и лечения сахарного диабета 2-го типа. Дополнительно в рецептуру ввели настой из створок фасоли, поскольку эксперименты доказали снижение уровня глюкозы в крови после употребления его в пищу.

Эксперты говорят, что новый лечебный колбасный продукт будет востребован людьми с преддиабетом и диабетом 2-го типа.

Кстати, в условиях роста цен на лекарства от этой болезни новшество, как говорят его авторы, позволит снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета 2-го типа.