Почему для здоровья так полезен лук и как его правильно выбирать

Лук, как оказалось, серьезный помощник для здоровья сердца и других органов. Об уникальных свойствах лука и том, как его правильно выбирать, читайте в материале "Рамблера".

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Употребление в пищу сырого лука может защитить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление на долгое время, поэтому специалисты называют этот овощ съедобным «защитником артерий».

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Эксперты ВОЗ установили, что причина, по которой пакистанцы менее склонны к диабету, связана с их любовью к луку. Опрос показал, что пакистанцы съедают не менее двух луковиц в день на человека, а это почти 400 грамм.

Специалисты отмечают, что лук не влияет на уровень сахара в крови здоровых людей, но помогает его регулировать тем, кто уже страдает от диабета.

Лук принадлежит к роду лилейных, также известному как лук-шалот, лук-шалот и нефритовый лук. Состоящая из листьев, стеблей и корней, «луковица», которую мы обычно едим, представляет собой чешуйчатую часть стебля — луковица или головка лука.

Головка лука хранит в себе большую часть питательных веществ овоща. В дополнение к углеводам, белкам, водорастворимым витаминам и минералам, таким как кальций, железо и селен, она также содержит множество питательных веществ с уникальной биологической активностью — соединения серы, флавоноиды, стероиды, полисахариды, простагландины и т. д.

Все эти питательные вещества делают лук особенно полезным для здоровья. Кроме того, этот овощ обладает антибактериальным, антиоксидантным, гипогликемическим, гиполипидемическим, гипохолестеринемическим и другими эффектами , а также улучшает состояние организма при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, раке, остеопорозе, ожирении и других заболеваниях.

Защитит артерии и поборется с опухолями

Исследования показали, что различные компоненты лука обладают противоопухолевым эффектом:

Селен может индуцировать апоптоз опухолевых клеток и ингибировать формирование опухолевого ангиогенеза;

Кверцетин может ингибировать пролиферацию и адгезию опухолевых клеток;

Аллилсодержащие сульфиды могут блокировать образование и репликацию ДНК раковых клеток, эффективно ингибируя такие виды рака, как рак желудка, рак пищевода и рак толстой кишки;

Флавоноиды удаляют свободные радикалы и подавляют рост опухолевых клеток, таких как рак печени и толстой кишки.

Популяционные исследования также показали, что увеличение потребления лука может снизить риск развития онкологии (рак желудка, толстой кишки, пищевода и простаты).

Кроме того, лук называют "защитником артерий". Дело в том, что овощ также обладает следующими функциями:

Простагландин А может расширять кровеносные сосуды, снижать вязкость крови и предотвращать тромбоз;

Аминокислоты, такие как S-пропилцистеин, S-метилцистеинсульфоксид и циклическая аминокислота чеснока, могут снизить уровень холестерина в крови;

Мощная антиоксидантная способность флавоноидов может удалять большое количество свободных радикалов из крови и уменьшать повреждение кровеносных сосудов свободными радикалами.

Какой лук лучше красный, желтый или белый?

Сорта лука можно разделить на три категории: фиолетовые, желтые и белые в зависимости от цвета луковой шелухи.

Основные различия между этими тремя:

Питательные вещества.

Красный лук богат антоцианами, аллицином и кверцетином, а желтый и белый лук богат каротином и витамином С.

Вкус.

У красного лука тонкая мякоть и более острый вкус; у белого лука высокое содержание воды, толстая мякоть и меньшая острота; желтый лук также легче по остроте и на вкус слаще, чем красный и белый.

Способ употребления.

Слегка острый белый и желтый лук подходят для употребления в пищу в сыром виде, а лук с сильным острым вкусом подходит для использования в качестве приправы. Поэтому при выборе сорта лука вы можете исходить от способа употребления в пищу и вкуса, который вы предпочитаете.

Прежде чем купить

Сначала обратите внимание на внешний вид лука. Кожура лука должна быть сухая и неповрежденная, без гнили, а корень луковицы сухой.