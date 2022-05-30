Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Доктор Ли назвала бобы эффективным средством против артрита

Родной город

Артрит – заболевание, которое возникает на фоне воспаления суставов. Основной его симптом – болезненное ощущение, которое усиливается при движении, сообщает издание Daily Express.

Доктор Ли назвала бобы эффективным средством против артрита
Фото: Родной городРодной город

Одним из эффективных продуктов для уменьшения боли при артрите доктор Дебора Ли назвала бобовые.

– Бобы обладают отличными свойствами для здоровья, многие из которых полезны для страдающих артритом, – говорит медик.

Этот продукт богат белком и клетчаткой, а также содержит большое количество антиоксидантов.

Рацион, состоящий из продуктов, богатых этими веществами, также способствует снижению хронического воспаления. Как говорит врач, всего одна чашка красной фасоли содержит 13 727 антиоксидантов, что оказывает большую пользу в борьбе с артритом.

Специалисты рекомендуют есть бобовые не реже 2 раз в неделю.

Исследование 2021 года показало, что этот продукт способен снижать уровень С-реактивного белка – распространенного маркера воспаления. Кроме того, бобы помогают лучше усваиваться магнию, который тоже играет важную роль в устранении воспалительного процесса.

Материал носит информационный характер и не заменят консультацию специалиста.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители