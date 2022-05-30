Доктор Ли назвала бобы эффективным средством против артрита

Артрит – заболевание, которое возникает на фоне воспаления суставов. Основной его симптом – болезненное ощущение, которое усиливается при движении, сообщает издание Daily Express.

Фото: Родной город Родной город

Одним из эффективных продуктов для уменьшения боли при артрите доктор Дебора Ли назвала бобовые.

– Бобы обладают отличными свойствами для здоровья, многие из которых полезны для страдающих артритом, – говорит медик.

Этот продукт богат белком и клетчаткой, а также содержит большое количество антиоксидантов.

Рацион, состоящий из продуктов, богатых этими веществами, также способствует снижению хронического воспаления. Как говорит врач, всего одна чашка красной фасоли содержит 13 727 антиоксидантов, что оказывает большую пользу в борьбе с артритом.

Специалисты рекомендуют есть бобовые не реже 2 раз в неделю.

Исследование 2021 года показало, что этот продукт способен снижать уровень С-реактивного белка – распространенного маркера воспаления. Кроме того, бобы помогают лучше усваиваться магнию, который тоже играет важную роль в устранении воспалительного процесса.