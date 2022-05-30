8 продуктов и напитков, избавляющих тело от неприятного запаха

Неприятно пахнуть человек может по разным причинам. Например, из-за пренебрежения правилами личной гигиены, различных болезней, сильной потливости. А вот избавиться от этого запаха могут помочь некоторые напитки и продукты.

Есть восемь разновидностей продуктов и напитков, которые помогут при неприятном запахе тела.

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Вода. Она может помочь устранить запахи, если пить ее по 6-9 стаканов ежедневно. Кроме того, этот напиток помогает улучшить пищеварение, увлажнить кожу, избавиться от головной боли и запоров.

Зеленые листовые овощи. Среди таких овощей — капуста, шпинат, руккола, мангольд. Они содержат много хлорофилла, который действует как дезодорант. Также благодаря этим овощам устраняется сухость во рту.

Цитрусовые. Исчезает неприятный запах после употребления цитрусовых продуктов благодаря кислотам, которые входят в их состав. Также в лимонах, апельсинах, грейпфруте много клетчатки и витамина С.

Йогурт. В нем можно найти витамин D, кальций и белок. Этот продукт помогает вывести из организма вещества, из-за которых возникает неприятный запах.

Корица. Этот продукт устраняет запах изо рта. Особенно помогает корица, если вы перед этим ели чеснок или лук.

Зеленый чай. В этом чае присутствуют полифенолы. Эти вещества предотвращают рост вредных бактерий и сокращают количество соединений серы, что сохраняет дыхание свежим. А если в зеленом чае замачивать ноги один раз в сутки, то это поможет избавиться от неприятного запаха ног.

Напитки из трав. Самыми эффективными видами чая считаются травяные чаи с гвоздикой, мятой, диким тимьяном, имбирем, кардамоном, анисом, ромашкой. Все они помогают организму избавиться от токсинов.

Розовая вода. Если вы добавите несколько капель такой воды в бутылку с простой водой и станете пить её в течение дня, то это поможет очистить кожу и избавить организм от шлаков. А благодаря стакану розовой воды с лимонным соком и мятой ваше тело будет иметь приятный освежающий аромат.