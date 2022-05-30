Диетолог рассказал, кому нельзя есть мороженое

Поскольку в мороженом содержится жир и сахар, оно может быть вредным для людей с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, предупреждает эксперт.

"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес и дополнительные проблемы и риски для здоровья",

Также лакомство не следует есть людям с непереносимостью молочных компонентов и отдельных ингредиентов мороженого: орехов и ягод. В этом случае иммунная система может ответить аллергической реакцией, предупреждает врач. Кроме того, мороженое не стоит употреблять во время простуды детям. Вместе с тем, по словам Королевой, взрослым при простуде можно есть мороженое, но с оговоркой.