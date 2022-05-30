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1 час назад

Диетолог рассказал, кому нельзя есть мороженое

Москва24иещё 1

Людям с метаболическими заболеваниями и аллергией стоит отказаться от мороженого. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Диетолог рассказал, кому нельзя есть мороженое
Фото: Москва24Москва24

Поскольку в мороженом содержится жир и сахар, оно может быть вредным для людей с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, предупреждает эксперт.

"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес и дополнительные проблемы и риски для здоровья",

– говорит Королева.

Также лакомство не следует есть людям с непереносимостью молочных компонентов и отдельных ингредиентов мороженого: орехов и ягод. В этом случае иммунная система может ответить аллергической реакцией, предупреждает врач. Кроме того, мороженое не стоит употреблять во время простуды детям. Вместе с тем, по словам Королевой, взрослым при простуде можно есть мороженое, но с оговоркой.

"Если человек рассасывает этот продукт во время болезни, это не будет ему во вред, потому как в полости рта уже происходит его согревание",

– заключила специалист.

Еда,Маргарита Королева,
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