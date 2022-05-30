"К чему это страдание": что иностранцы думают об окрошке

30 мая отмечается День окрошки. Рассказываем, как на самом деле правильно готовить это блюдо и что о нем думают иностранцы.

Фото: Adobe Stock Adobe Stock

Окрошка - это старинное русское блюдо, пришедшее на наши столы еще от обыкновенных крестьянских кушаний. Окрошка упоминается даже в русских народных сказках. Так, в сказке "Лиса и Журавль" Лиса угощала Журавля манной кашей, а он ее - окрошкой из кувшина.

Видео дня

Кто-то предпочитает готовить окрошку на квасе, кто-то - на кефире и минералке. Вкусы у всех разные, отсюда и споры о том, как вкуснее. Однако традиционным считается рецепт окрошки на хлебном квасе.

Как приготовить хлебный квас

Чтобы приготовить хлебный квас, можно использовать покупной сухой концентрат.

Для начала надо вскипять воду - два литра на трехлитровую банку кваса. В чистую тару необходимо засыпать стакан сухого кваса и медленно залить кипятком, чтобы банка не треснула. Затем нужно добавить в банку две третьих стакана сахара и перемешать содержимое. После надо накрыть банку крышкой или плотной тканью, закрепив ее на горлышке резинкой, и оставить в теплом сухом месте на два дня. Спустя двое суток надо процедить квас через сито и поставить охлаждаться в холодильник.

Рецепт традиционной окрошки

Для приготовления окрошки вам понадобятся:

вареный картофель - 4 штуки,

вареные яйца - 4 штуки,

отварное нежирное мясо, например, курица или говяжья вырезка (можно заменить на докторскую колбасу) - 300 грамм,

огурцы - 3-4 штуки,

свежая зелень (укроп, петрушка, лук),

редис - 3 штуки,

соль.

Все ингредиенты необходимо измельчить на кубики, соединить, посолить по вкусу и перемешать, а затем заправить хлебным квасом и сметаной.

Что говорят об окрошке иностранцы

Иностранцев русская окрошка удивляет. За границей люди не очень понимают, зачем есть жидкий, холодный салат.

"Взяли все, что было на столе, включая напитки, и собрали в одну тарелку. Бедная еда, бедный квас, даже бедный кефир. К чему им все это страдание?";

"Мне нравится квас, мне нравится оливье, но чтобы это было вместе, я не представляю";

"Мне нравится, что внутри, но мы не пьем кисломолочные продукты",