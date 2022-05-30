"К чему это страдание": что иностранцы думают об окрошке

30 мая отмечается День окрошки. Рассказываем, как на самом деле правильно готовить это блюдо и что о нем думают иностранцы.
Окрошка - это старинное русское блюдо, пришедшее на наши столы еще от обыкновенных крестьянских кушаний. Окрошка упоминается даже в русских народных сказках. Так, в сказке "Лиса и Журавль" Лиса угощала Журавля манной кашей, а он ее - окрошкой из кувшина.
Кто-то предпочитает готовить окрошку на квасе, кто-то - на кефире и минералке. Вкусы у всех разные, отсюда и споры о том, как вкуснее. Однако традиционным считается рецепт окрошки на хлебном квасе.
Чтобы приготовить хлебный квас, можно использовать покупной сухой концентрат.
Для приготовления окрошки вам понадобятся:
Все ингредиенты необходимо измельчить на кубики, соединить, посолить по вкусу и перемешать, а затем заправить хлебным квасом и сметаной.
Иностранцев русская окрошка удивляет. За границей люди не очень понимают, зачем есть жидкий, холодный салат.
"Взяли все, что было на столе, включая напитки, и собрали в одну тарелку. Бедная еда, бедный квас, даже бедный кефир. К чему им все это страдание?";
"Мне нравится квас, мне нравится оливье, но чтобы это было вместе, я не представляю";
"Мне нравится, что внутри, но мы не пьем кисломолочные продукты",
- говорят об окрошке иностранцы.