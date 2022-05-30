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57 минут назад

Диетолог рассказала, какие продукты ускорят рост волос

Вечерняя Москва

Эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова составила список продуктов, которые способствуют лучшему росту и здоровью волос при регулярном потреблении.

Диетолог рассказала, какие продукты ускорят рост волос
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Введя в свой ежедневный рацион определенные продукты, вы сможете сделать свои волосы более здоровыми, шелковистыми и привлекательными, — отметила специалист.

По ее словам, для здоровья волос подойдут морепродукты и рыба. Они насыщены такими микроэлементами как цинк, йод и фосфор, которые считаются необходимыми для правильного функционирования организма.

По мнению эксперта, магний, железо, кальций, витамины и аминокислоты содержат в себе овощи и зелень, а крупы, зерновые, орехи помогут сохранить необходимый уровень витаминов группы В.

Диетолог также посоветовала включить в рацион морковь, облепиху, печень и яйца, которые содержат в себе витамин А. Источник витамина Е — орехи, семечки, а также растительные масла.

Комиссарова в беседе с МedikForum отметила, что для желаемого результата необходимо регулярно включать в рацион перечисленные продукты.

Еда,
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