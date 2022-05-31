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4 часа назад

Диетолог Гинзбург назвал самый полезный летний фрукт

Вечерняя Москваиещё 5

Яблоко является наиболее полезным летним фруктом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал самый полезный летний фрукт
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни, — рассказал специалист.

В день стоит есть не менее двух-трех яблок, уверен Гинзбург.

Также можно чередовать яблоки с грушами, посоветовал собеседник «ВМ».

— Груши тоже стоит есть каждый день. Груши можно сочетать и чередовать с яблоками, они полезны тем же, плюс там побольше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, и там их полная гамма, — заметил диетолог.

Благодаря пищевым волокнам также полезны сливы: они способствуют правильной работе кишечника, отметил Гинзбург. Однако их уже стоит отнести к категории ягод, резюмировал специалист.

А диетолог Елена Соломатина в разговоре с «ВМ» перечислила продукты-«раздражители», которые повышают аппетит. Как отметила специалист, овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе заставят человека съесть в два раза больше, чем он планировал.

Еда,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
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