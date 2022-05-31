Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак, передает Ura.ru.
Она подчеркнула, что их делают из измельченного, переработанного зерна, в хлопьях также содержатся различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкуса. Также хлопья не требуют варки, вместе со сложными продукт содержит и простые углеводы. Врач посоветовала выбирать хлопья тщательнее и употреблять их не чаще одного раза в неделю.
"Нужно смотреть на упаковку, чтобы не было никаких лишних компонентов, добавленного сахара, сиропа, меда, потому что мед и сахар практически эквивалентны по количеству простых углеводов", — заявила диетолог.
Специалист указала, что можно найти хлопья и без сахара, однако, как правило, в них для консистенции добавляют муку и загустители. Русакова также не рекомендовала кормить часто такими завтраками детей.
Ранее врач Михаил Гинзбург перечислил три самых полезных завтрака.