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4 часа назад

Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак

Газета.Ruиещё 1

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак, передает Ura.ru.

Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она подчеркнула, что их делают из измельченного, переработанного зерна, в хлопьях также содержатся различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкуса. Также хлопья не требуют варки, вместе со сложными продукт содержит и простые углеводы. Врач посоветовала выбирать хлопья тщательнее и употреблять их не чаще одного раза в неделю.

"Нужно смотреть на упаковку, чтобы не было никаких лишних компонентов, добавленного сахара, сиропа, меда, потому что мед и сахар практически эквивалентны по количеству простых углеводов", — заявила диетолог.

Специалист указала, что можно найти хлопья и без сахара, однако, как правило, в них для консистенции добавляют муку и загустители. Русакова также не рекомендовала кормить часто такими завтраками детей.

Ранее врач Михаил Гинзбург перечислил три самых полезных завтрака.

Еда,Михаил Гинзбург,Дарья Русакова,
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