Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак

Она подчеркнула, что их делают из измельченного, переработанного зерна, в хлопьях также содержатся различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкуса. Также хлопья не требуют варки, вместе со сложными продукт содержит и простые углеводы. Врач посоветовала выбирать хлопья тщательнее и употреблять их не чаще одного раза в неделю.