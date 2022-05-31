Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак

Врач-диетолог Дарья Русакова не рекомендует есть кукурузные хлопья чаще одного раза в неделю, поскольку в них содержится большое количество сахара и прочих подсластителей, сообщает URA.ru.

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Она подчеркнула, что хлопья делаются из измельченного, переработанного зерна, куда добавляются различные подсластители, сахар и сиропы для улучшения вкусовых качеств этих хлопьев. Их не нужно варить, но, в то же время эти завтраки содержат не только сложные, но и простые углеводы, поэтому необходимо выбирать продукт очень внимательно.

"Нужно смотреть на упаковку, чтобы не было никаких лишних компонентов, добавленного сахара, сиропа, меда, потому что мед и сахар практически эквивалентны по количеству простых углеводов. Если это раз в неделю на завтрак, то допустимо, но ежедневно, тем более в детском питании, употребление таких завтраков я бы не рекомендовала",

– подчеркнула диетолог.