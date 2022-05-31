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43 минуты назад

Нутрициолог назвала главную ошибку в отношениях с едой

Вечерняя Москва

Эксперт по питанию Татьяна Демьяненко назвала самую распространенную ошибку, которую допускают люди в отношениях с едой.

Нутрициолог назвала главную ошибку в отношениях с едой
Фото: UnsplashUnsplash

По ее мнению, это неправильный выбор системы питания. Для каждого человека при выборе диеты важно учитывать особенности организма и режим дня.

— Например, у человека просыпается голод в ночное время. Если он работает в ночную смену или всегда поздно ложится спять, то система питания, где нельзя есть после 18:00, ему не подходит. Некоторые люди не завтракают, и не нужно себя заставлять. Нужно подобрать такую систему питания, которая будет удобной для вашего образа жизни, — объяснила нутрициолог в новом видео на YouTube-канале «Женщины».

Эксперт считает, что все трения между последователями разных систем питания не существенны, так как для каждого человека будет эффективным что-то свое.

— Если вам помогает держать себя в форме что-то одно, то и нужно придерживаться этого. Нужно знать себя, — говорит эксперт.

Также, по словам нутрициолога, нужно определить, какие продукты питания человек любит и не готов от них отказаться, а какие привычки он готов менять. Исходя из этого, он сможет правильно подобрать для себя эффективную систему питания.

Нутрицолог Свиридова рассказала, как похудеть за две недели. Одна из главных рекомендаций — отказ от соли и увеличение физической активности.

Еда,
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