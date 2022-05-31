Как вкуснее готовить: секреты от Джейми Оливера

Даже из привычных продуктов можно создать настоящие кулинарные шедевры, если воспользоваться рекомендациями именитого шеф-повара

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Иногда кажется, что ресторанные блюда так вкусны и ароматны, потому что повара имеют доступ к редким и дорогостоящим ингредиентам. Но один из самых известных в мире поваров Джейми Оливер уверяет, что это не так. Он считает, что, зная несколько главных секретов, можно создать шедевр даже из того, что обычно отправляется в мусорку, а обычные блюда вывести на совершенно новый уровень.

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Готовим мясо и рыбу иначе

Джейми уверен, что рыба должна стать одним из главных компонентов здорового рациона: в ней много белка, витаминов, полезных жиров.

Чтобы готовить ее было проще, Оливер советует солить рыбу за полчаса до жарки — соль впитает лишнюю влагу, которая заставляет кусочки пригорать и прилипать к сковороде. Кроме того, смазывать маслом нужно не кастрюлю или противень, а саму рыбу, так она останется сочной, покроется золотистой корочкой и не пригорит.

Для жарки мяса стоит приготовить два пульвелизатора: один с водой, второй — с яблочным или винным уксусом. Первым можно тушить огонь, вторым сбрызгивать стейки, чтобы придать им аромат и усилить появление аппетитной корочки.

А если кажется, что мясо может получится слишком жирным, положите в противень или форму для запекания несколько долек ананаса: он впитает лишнее масло.

Основа рациона — овощи

Джейми известен стремлением к приучению людей к более здоровой системе питания. Он с ужасом рассказывает, что почти треть американцев не включают овощи в ежедневный рацион, что приводит к недостатку витаминов и набору лишнего веса.

Чтобы овощи всегда получались вкусными, Оливер рекомендует тушить их без воды первые 10 минут, а затем залить бульоном.

Повар советует попробовать новую нарезку салатов, чтобы визуально разнообразить привычные блюда. Например, морковь и огурцы получаются тонкими, если нашинковать их овощечисткой.

Джейми советует не отказываться от тех овощей, которые не понравились вам в первый раз. Например, чтобы раскрыть вкус цветной капусты или брокколи, по мнению повара, их нужно подавать с пармезаном или анчоусами, а замороженный и натертый на мелкую терку перчик чили дополнит вареную свеклу, свежие томаты или цуккини.

Не в мусорку, а на стол

Еще один постулат Джейми Оливера — минимизировать выбрасываемые продукты. По его статистике, большое количество еды, которое мы отправляем в мусорное ведро, могло бы стать основой для других блюд, вкусных и полезных.

Так, чаще всего недоеденной остается запеченная курица. Ее Оливер рекомендует разделить на кусочки, избавившись от костей, и заморозить. Курица станет вкусной начинкой для омлетов, пирогов, ею можно дополнить овощной суп.

Овощная нарезка, которая немного заветрилась и вряд ли будет съедена в первозданном виде, подойдет в качестве соуса для пасты или основы для киша.

Потемневшие бананы Джейми рекомендует заморозить, чтобы в будущем сделать из них молочные коктейли или смузи. А еще можно запечь их при маленькой температуре до состояния чипсов — получится здоровый перекус.

Кусочки ягод, перца чили, трав станут основой для масла или уксуса. Так, сам Джейми обожает добавлять в уксус клубнику — эта смесь идеально подходит для мяса.