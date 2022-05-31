Огурцы, салат и лук: готовим бургер, как в «Макдоналдсе»

«Макдоналдс» уходит из России — теперь окончательно. Помимо налаженного производства ресторанов мирового уровня и десятков тысяч рабочих мест, нам будет не хватать самого простого — еды. А конкретно — знаменитых гамбургеров. Рассказываем, как приготовить гамбургер в стиле «Макдоналдса» в домашних условиях.

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Секрет 1: берите хорошее мясо

Котлеты в макдоналдсовских гамбургерах делают из 100%-ой бескостной говядины. Чтобы приготовить котлеты дома, не покупайте готовый фарш на разве. Его наверняка смешали с другим мясом, и текстура будет не столь ровной. Лучше купить хорошую вырезку, прокрутить фарш самостоятельно и слепить котлеты. Так еще и останется на другие блюда.

Жарить мясо стоит на гриле. Во время приготовления мясо нужно посыпать приправой из соли и черного перца.

Секрет 2: смешивайте соусы

В классическом гамбургере есть не только кетчуп, но и специальный мягкий горчичный соус. Он почти не чувствуется, но придает бургеру пикантность. Кстати, смазывают соусом не только верхнюю, но и нижнюю булочку.

Секрет 3: булочки готовятся 11 секунд

Готовить булочки самостоятельно или купить готовые — дело ваше. Главное — не пережарить их, чтобы мякоть не стала слишком хрустящей. По слухам, в ресторанах «Макдоналса» булочки держали в тостере ровно 11 секунд: за это время и верхняя, и нижняя часть успели подрумяниться.

Секрет 4: маринуйте лук

Многие не любят добавлять в гамбургер лук, так как он перебивает все вкусы. Убрать резкость поможет маринад из яблочного уксуса, воды и сахара. Поместите в него кружочки лука на пару минут, и тот не будет сильно горчить.

Секрет 5: что куда