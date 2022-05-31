Из-за каких здоровых продуктов могут появиться камни в почках

Мочекаменную болезнь (МКБ) сложно диагностировать и сложно лечить. Развивается эта болезнь из-за недостаточного потребления жидкости и налегания на продукты, содержащих большое количество веществ, которые способствуют формированию в почках нерастворимых отложений. Infox.ru рассказал, какими продуктами не стоит увлекаться здоровым людям, а больным МКБ стоит исключить их из рациона.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Минеральная вода

Видео дня

О пользе минералки говорить не приходится, когда речь идет о камнях в почках. В такой воде солей в десятки раз больше, чем в обычной. Если заменить минералкой обычную чистую воду в рационе, почки будут хуже справляться с фильтрацией. А это приведет к образованию камней или ускорит рост имеющихся.

Продукты с щавелевой кислотой

Из-за ее избытка образуются оксалатные камни — самые распространенные. Какие продукты содержат щавелевую кислоту: салат, ревень, шпинат, сельдерей, петрушка, соя, орехи. Если решите перейти на веганскую диету, соблюдайте баланс и пейте больше воды. Еще щавелевая кислота образуется из витамина С, поэтому с ним тоже надо не переусердствовать. Богаты этим витамином смородина, шиповник, киви, кислые яблоки, цитрусовые.

Продукты с пуринами

Они повышают в организме уровень мочевой кислоты и ее солей, из-за чего образуются уратные камни. Продукты, в которых содержатся пуриновые основания: сардины, анчоусы, тунец, сельдь, треска, гребешок, форель, мясные субпродукты, сушеные белые грибы, капуста, бобовые.

Кофе

Он и другие напитки с кофеином стимулируют выведение кальция с мочой. Его соли имеют свойство оседать в почечных лоханках и мочевом пузыре. К тому же вместе с кальцием кофеин вымывает магний, цитраты и другие соединения, которые тоже образуют камни. Проблемы могут начаться при злоупотреблении кофеином: когда каждый вы выпиваете от трех чашек кофе и при этом питаетесь несбалансированно.

Как быть с солью при МКБ?

Полностью отказываться от соли при камнях в почках нельзя: ее исключение из рациона притупит чувство жажды, и из-за этого вы будете пить меньше воды. А чем меньше воды вы пьете, тем выше концентрация мочи и тем быстрее формируются в почках новые камни. Поэтому соль при МКБ стоит просто ограничить — до 5 грамм в сутки.

Как влияют на МКБ алкоголь и газированные напитки?

Плохо. Алкоголь, в частности пиво и вино, негативно влияет на мочевыделительную систему: он провоцирует усиленное выведение жидкости и обезвоживание. Из-за этого почки хуже выводят соли.