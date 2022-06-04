Почему нельзя мыть рыбу и мясо перед готовкой

Двадцать лет назад все продукты проходили обязательную обработку водой. Но теперь врачи и сотрудники ресторанов все чаще стали говорить о неверности этого метода подготовки мяса и рыбы. "Рамблер" расскажет, почему так произошло.

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Традиция мыть мясо и рыбу появилась не просто так. Раньше люди покупали продукты на рынках, где разделывание мяса происходило не всегда в стерильных условиях. А мытье — это самый быстрый способ избавиться от щепок и опилок, а также мелких осколков костей.

Когда мы говорим о мясе, купленном в магазине, ситуация обстоит иначе. Люди моют его, чтобы избавиться от вредных бактерий, но научно это не обосновано.

Бактерии не способны пробраться внутрь мяса, а всю микрофлору на его поверхности убьет термообработка.

Во время мытья мяса вы разбрызгиваете воду вместе бактериями по всей кухне, даже если кажется, что струя воды небольшая. В итоге, бактерии попадают на поверхность кухни, другие продукты и одежду.

Вода негативно влияет на текстуру мяса у его поверхности, делая его более рыхлым, что скажется и на готовом блюде.

Вода остается на поверхности мяса, и если вы будете его жарить, она будет брызгаться и не даст вам получить золотистую корочку.

Перед приготовлением мясо и рыбу достаточно промокнуть салфеткой, таким образом вы уберете лишнюю слизь и не позволите бактериям распространиться.