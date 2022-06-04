Почему нельзя мыть рыбу и мясо перед готовкой

Двадцать лет назад все продукты проходили обязательную обработку водой. Но теперь врачи и сотрудники ресторанов все чаще стали говорить о неверности этого метода подготовки мяса и рыбы. "Рамблер" расскажет, почему так произошло.
Традиция мыть мясо и рыбу появилась не просто так. Раньше люди покупали продукты на рынках, где разделывание мяса происходило не всегда в стерильных условиях. А мытье — это самый быстрый способ избавиться от щепок и опилок, а также мелких осколков костей.
Когда мы говорим о мясе, купленном в магазине, ситуация обстоит иначе. Люди моют его, чтобы избавиться от вредных бактерий, но научно это не обосновано.
Перед приготовлением мясо и рыбу достаточно промокнуть салфеткой, таким образом вы уберете лишнюю слизь и не позволите бактериям распространиться.
Куда важнее помыть весь инвентарь под теплой водой с добавлением мыла или специального средства. А после высушить и протереть сухим полотенцем и затем начать процесс приготовления.