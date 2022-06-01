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1 час назад

Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан мед

RT на русскомиещё 5

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какими категориям граждан противопоказан мед.

Диетолог рассказала, кому противопоказан мед
Фото: RT на русскомRT на русском

«Мед — это углевод, у него высокий гликемический индекс, здесь он очень напоминает сахар. Там есть микро- и макроэлементы, аминокислоты и ферменты, но, тем не менее, это сахар»,

— объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, по словам диетолога, мед может быть опасен для людей с лишним весом, инсулинорезистентностью или диабетом.

Кроме того, считает Соломатина, не стоит употреблять чай с мёдом перед выходом на мороз, поскольку это повышает риск получить простудное заболевание.

Как добавила диетолог, здоровый человек может съесть пару чайных ложек меда в день.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Еда,Елена Соломатина,
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