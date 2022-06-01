Видео: медовик без раскатки десятка коржей

“Медовик” – кондитерская классика. Тонкие слои медовых коржей перемежаются легким кремом, который делает этот торт тающим во рту. Он в меру сладкий и очень ароматный.
Но многих хозяек от приготовления данного десерта останавливает необходимость раскатывания от десятка до дюжины коржей. Поэтому рекомендуем присмотреться к рецепту “медовика” от автора TikTok-блога Надежды (@vkusprost).
Подробно процесс приготовления смотрите в видеоролике.
Смотрите также видео: морковный пирог, от которого невозможно отказаться.