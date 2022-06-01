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2 часа назад

Видео: медовик без раскатки десятка коржей

Мира Маркина

“Медовик” – кондитерская классика. Тонкие слои медовых коржей перемежаются легким кремом, который делает этот торт тающим во рту. Он в меру сладкий и очень ароматный.

Но многих хозяек от приготовления данного десерта останавливает необходимость раскатывания от десятка до дюжины коржей. Поэтому рекомендуем присмотреться к рецепту “медовика” от автора TikTok-блога Надежды (@vkusprost).

Для приготовления коржей вам понадобятся:

  • яйца СО – 4 штуки
  • сахар – 200 грамм
  • мед – 70 грамм
  • сливочное масло – 50 грамм
  • мука – 200 грамм
  • сода – одна чайная ложка
  • уксус 6% – одна столовая ложка

Для приготовления крема вам понадобятся:

  • сливки 33% – 125 граммов
  • сметана 25% – 200 граммов
  • сгущенное молоко – 100 граммов
  • шоколад – 20 граммов

Подробно процесс приготовления смотрите в видеоролике.

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