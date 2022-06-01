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1 час назад

Названы «суперпродукты» для сердца

Крестьянская жизньиещё 2

Об этом рассказала известная ведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи о здоровье на федеральном телеканале.

Названы «суперпродукты» для сердца
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

По словам специалиста, суперфудами для сердца можно считать петрушку, красный перец и скумбрию.

В петрушке содержится незаменимый для сердца калий. Известно, что его дефицит приводит к аритмии. В пучке зелени содержится до 55 г этого элемента. Добавление петрушки в рацион поможет обеспечить суточную потребность в калии.

Острый перец чили делает сосуды эластичнее. Для достижения эффекта достаточно 5 г продукта в сутки.

Скумбрия богата омегой-3. Ненасыщенные жирные кислоты защищают организм от развития атеросклероза. Достаточно съедать 50 г рыбы в день, чтобы получить пользу.

Еда,Елена Малышева,
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