Названы «суперпродукты» для сердца

Об этом рассказала известная ведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи о здоровье на федеральном телеканале.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

По словам специалиста, суперфудами для сердца можно считать петрушку, красный перец и скумбрию.

В петрушке содержится незаменимый для сердца калий. Известно, что его дефицит приводит к аритмии. В пучке зелени содержится до 55 г этого элемента. Добавление петрушки в рацион поможет обеспечить суточную потребность в калии.

Острый перец чили делает сосуды эластичнее. Для достижения эффекта достаточно 5 г продукта в сутки.