Названы «суперпродукты» для сердца

Об этом рассказала известная ведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи о здоровье на федеральном телеканале.
По словам специалиста, суперфудами для сердца можно считать петрушку, красный перец и скумбрию.
В петрушке содержится незаменимый для сердца калий. Известно, что его дефицит приводит к аритмии. В пучке зелени содержится до 55 г этого элемента. Добавление петрушки в рацион поможет обеспечить суточную потребность в калии.
Острый перец чили делает сосуды эластичнее. Для достижения эффекта достаточно 5 г продукта в сутки.
Скумбрия богата омегой-3. Ненасыщенные жирные кислоты защищают организм от развития атеросклероза. Достаточно съедать 50 г рыбы в день, чтобы получить пользу.