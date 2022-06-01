Где попробовать лучшие праздничные десерты и закуски

1 июня отмечается Международный День защиты детей. Мы собрали идеи, где отпраздновать его с ребенком. В этом году рестораны предлагают специальные позиции, подготовленные к торжеству.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1. «Сыроварня» на Красном Октябре

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1 июня, День защиты детей, ресторан «Сыроварня» ждет особенно. К маленьким гостям здесь относятся со всей внимательностью: в зале есть специальное детское меню, а каждый месяц шеф-повар вводит в него новую пиццу, приготовленную согласно личным пожеланиям юных гурманов. Весь праздничный день ресторан будет дарить любую мини-пиццу из детского меню всем детям до 7 лет включительно. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: начиная с 1 июня при покупке забавного десерта «Кенгуру» — его можно также найти в детском меню — гости получают подарок от сети салонов для малышей и будущих мам «Кенгуру».

Десерт, конечно, стоит попробовать и не только ради подарка: на тонком ванильном бисквите — нежное суфле из творожного сыра со взбитыми сливками и сочной начинкой на выбор, карамельной или из ягодного пюре. Особого внимания достойно и оформление десерта: на тарелке расположилось яркое пирожное в виде кусочка сыра, а рядом — нарисованный глазурью кенгуру. Напоминаем, что предложение актуально до 30 июня включительно.

Где: Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1.

2. Гранд-кафе «Dr Живаго»

В Гранд-кафе «Dr Живаго» всегда рады маленьким гостям: в меню — множество блюд, которые понравятся даже самым избалованным юным гурманам. В праздничный день каждый ребенок получит в подарок безлимитное мороженое в вафельном стаканчике с шоколадным сиропом: халва, ряженка, пломбир, шоколад, фисташка или пряник — на любой вкус. Либо освежающий сорбет: смородина, облепиха, клубника и другие.

Где: Москва, ул. Моховая, д.15.

3. «Китайская грамота»

Рестораны «Китайская грамота» на Сретенке и в Барвихе подарят детям кейк-попсы: в порции — три штуки: клубничный, шоколадный и ванильный. Кстати, День защиты детей в Китае отмечают очень активно — детей ведут в кафе, рестораны и исполняют заветные детские желания.

Где: Москва, ул. Сретенка, д. 1.

4. «Бибирево. Пиво, еда, мороженое»

В ресторане «Бибирево. Пиво, еда, мороженое» принято приходить всей семьей, отдыхая в том числе и на уютных верандах с живыми цветами и раскидистыми растениями. В День защиты детей здесь будет особенно весело — и малыши и школьники смогут выбрать любой десерт из меню в подарок.

Где: Москва, Украинский б-р, 15.

5. «Восход»

Кейк-попсы в виде забавных фигурок зверей можно будет получить в подарок в самом космическом ресторане «Восход»: снаружи — эскимо, покрытое шоколадом, внутри — пирожное «картошка» с дробленым фундуком. Еще один приятный и полезный сюрприз, который ждёт всех детей — сливочно-молочный коктейль.

Где: Москва, ул. Варварка, 6с7.

6. Geraldine

В ресторане Geraldine ребята получат в подарок десерт «мини-ассорти»: макароны со вкусом малины, трюфель и манговый мусс.

Где: Москва, ул. Остоженка, д. 27, кор. 2.

7. «ERWIN.Река»

Ресторан «ERWIN.Река» предлагает провести «детский» день по-настоящему празднично — чтобы начало лета запомнилось всей семье. В 15:30 на борту яхты начнется увлекательное морское путешествие — интерактивный детский мюзикл с пиратами, русалочками и ожившими куклами Крабом Себастьяном и Рыбкой, а также «бумажное» шоу.

За два с половиной часа дети отлично развлекутся, а взрослые — по-настоящему отдохнут, наслаждаясь видами Москвы и вкусной едой. Билеты на рейс можно приобрести на сайте ресторана: взрослый и детский.

Где: Москва, Набережная Тараса Шевченко, причал «Гостиница Украина».

8. «Воронеж»

В «Воронеже» каждого ребенка ждет необычное угощение — десертный бургер и апельсиновая панна котта с клубникой и ягодным соусом.

Где: Москва, ул. Пречистенка, 4.

9. «ERWIN.РекаМореОкеан»

Ресторан «ERWIN.РекаМореОкеан» весь день дарит юным гурманам любой десерт из меню. Вообще, дарить подарки детям — игрушки, десерты — здесь принято всегда, так что заглядывайте почаще.

Где: Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 6..

10. M2 Organic Club

Ко Дню защиты детей бренд-шеф ресторана М2 Organic Club Антон Магдюк подготовил для всех маленьких гостей специальный подарок – вкусный набор-конструктор из органических продуктов Фермы М2 для приготовления бургера и милкшейка.

Готовить как в ресторане легко и очень увлекательно! А если готовить из чистых органических, то блюда получаются полезными и питательными! Натуральные ингредиенты с собственной фермы М2 в Подмосковье не содержат красителей, консервантов, ароматизаторов, усилителей вкуса и гормонов роста — с таким составом даже «фастфуд» становится здоровым!

1 июня в ресторанах M2 Organic Club детям дарят вкусные подарки: набор для приготовления бургера и милкшейка упакован в фирменный рюкзачок М2. Такой подарок станет отличным завершением: дня после веселой прогулки с малышами и обеда в ресторане можно забрать домой бургер-конструктор и вместе приготовить аппетитный ужин!

Где: Москва, ул. Спиридоновка, 34/1.

11. Saperavi Cafe

1 июня в Saperavi Cafe пройдет благотворительный день, к которому команда кафе на Тверской улице и молодые люди с синдромом Дауна готовились два месяца. В первый день лета все участники проекта покажут, чему они научились на стажировках. Глобальная задача — продемонстрировать обществу, что люди с синдромом Дауна могут (и очень успешно) работать в системе общественного питания.

В течение двух месяцев 9 ребят проходили практику в кафе: учились работать на позициях хостес, барменов и раннеров. Под присмотром опытных специалистов, разумеется. Приятно, что гости кафе принимали новых сотрудников Saperavi очень позитивно.

На 1 июня назначено финальное мероприятие. Все 9 участников эксперимента в реальных условиях продемонстрируют все то, чему научились: встречать гостей и провожать к столу, подавать меню, принимать заказ, приносить блюда, уносить посуду, провожать гостей. Работа будет вестись по всему основному меню Saperavi Cafe. При этом посетить кафе в этот день можно только по предварительной брони, все деньги от бронирований поступят в фонд «Синдром любви». Минимальная сумма пожертвования с гостя для брони стола — 500 рублей.

Где: Москва, 1-я Тверская-Ямская, 27.

12. «Кофемания»

С 1 по 30 июня во всех московских ресторанах «Кофемания» предлагают попробовать десерт «ЦОДД», созданный вместе с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы. Чтобы дети чувствовали себя на дорогах безопасно и в игровой форме осваивали правила дорожного движения, «Кофемания» решила в честь Дня защиты детей провести акцию «Безопасное детство» совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы — частью Департамента транспорта Москвы.

Шеф-кондитер Елена Железнякова создала пирожное с лёгкой и освежающей начинкой, в которой сочетаются йогуртовый мусс с кислинкой лимона, бисквит с ноткой мяты и прослойка из щавеля и алоэ.