Продукты, провоцирующие кандидоз

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказал о том, какие продукты необходимо исключить из рациона, чтобы не провоцировать кандидоз.

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Помимо питания на возникновение молочницы, или кандидоза, влияет иммунитет. При его снижении проявления заболевания усиливаются, и в это время необходимо поддержать организм при помощи коррекции питания. Во-первых, по словам нутрициолога, нужно исключить из рациона сахар.

— Совместный прием противогрибковых препаратов и сахара не приведет к желаемому результату. Полное исключение сахаров лишит грибы пищи, и они не будут разрастаться. Возможно, произойдет обострение заболевания после отказа, но спустя время все нормализуется. Исключение сахара необходимо,

— объяснила эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Во-вторых, нужно исключить все хлебобулочные изделия, которые по сути являются рафинированными углеводами и представляют собой пищу для бактерий и грибов.

Третья группа — это молочные продукты и картофель.

— В молочной продукции содержится молочный сахар, а при наличии кандидоза у пациента будет нарушена выработка ферментов, которая позволяет переваривать лактозу, которая будет служить кормом для бактерий,

— сказала нутрициолог.