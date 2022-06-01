Диетолог перечислил полезные свойства репы

«С приходом картофеля на наши земли, репа все больше и больше уходила из рациона. Сегодня этот овощ вызывает удивление. Кто-то не умеет готовить репу, а кто-то ни разу ее не пробовал. Мне как диетологу на это смотреть очень тяжело, ведь в репе содержится невероятное количество витаминов (A, C, E, PP и группы В) и минералов (кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод)»,