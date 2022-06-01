Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
3 часа назад

Спрос на растительное молоко вырос на 123%

Газета.Ru

Россияне стали потреблять больше растительного молока: за последний год рост продаж составил 123%. Такие данные приводятся в исследовании, поступившем в "Газету.Ru" от онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

Спрос на растительное молоко вырос на 123%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование, проведенное компанией, было приурочено ко Дню молока, который отмечается 1 июня во всем мире. По результатам исследования, за последний год спрос на растительное молоко вырос на 123%.

"Больше всего россияне любят кокосовое молоко. Оно неизменно остается самым популярным с июля 2020 года, лишь раз уступив овсяному. На втором месте сейчас соевое, на третьем — миндальное. Четвертое по популярности – овсяное молоко, а замыкает пятерку лидеров фундучное",

– говорится в исследовании.

По данным сервиса, с июля 2020 года потребление растительного молока выросло в 4,5 раза. Популярность альтернативного молока растет даже несмотря на то, что его цена выше обычного: упаковка растительного напитка стоит в среднем 158 руб. 20 копеек.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что готовить на даче, если надоел шашлык.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители