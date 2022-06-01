Россияне стали потреблять больше растительного молока: за последний год рост продаж составил 123%. Такие данные приводятся в исследовании, поступившем в "Газету.Ru" от онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

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Исследование, проведенное компанией, было приурочено ко Дню молока, который отмечается 1 июня во всем мире. По результатам исследования, за последний год спрос на растительное молоко вырос на 123%.

"Больше всего россияне любят кокосовое молоко. Оно неизменно остается самым популярным с июля 2020 года, лишь раз уступив овсяному. На втором месте сейчас соевое, на третьем — миндальное. Четвертое по популярности – овсяное молоко, а замыкает пятерку лидеров фундучное",

– говорится в исследовании.

По данным сервиса, с июля 2020 года потребление растительного молока выросло в 4,5 раза. Популярность альтернативного молока растет даже несмотря на то, что его цена выше обычного: упаковка растительного напитка стоит в среднем 158 руб. 20 копеек.