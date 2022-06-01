Чем полезны огурцы?

Огурец – один из самых популярных овощей в мире. При этом продукт очень полезен, богат витаминами и микроэлементами. А калорий в нем совсем не много.

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Овощ является представителем семейства тыквенных. В огурцах содержатся калий, фосфор, хлор, кальций, магний и даже сахариды. При этом остальные 96% его массы занимает вода. Именно с ней и связаны полезные свойства продукта. О полезных свойствах огурца для человеческого организма рассказали сотрудники управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Обилие воды и наличие в составе калия положительно влияет на снабжение жидкостью тканей.

Огурец оказывает мочегонный эффект, помогает избавиться от отеков и излишков жира. Он также является природным абсорбентом, выводит яды и другие вредные вещества.

Соли в составе огурца выравнивают кислотно-щелочной баланс и процесс обмена веществ. Поэтому овощ является отличным средством против камней в почках. В плодах содержится большой объем клетчатки. Нежные пищевые волокна огурца очищают кишечник, благоприятно влияя на его моторику и перистальтику Благотворно влияют на работу сердца, кровеносной системы. Овощ расщепляет сахарозу. Огурец богат витамином С, чтоб благотворно влияет на иммунитет.

«Вредные» свойства огурцов