Медик рассказала об опасности ранних арбузов

Об опасности ранних арбузов рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в интервью для «Москва-24».

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Врач объяснила, что употребление ранних арбузов может спровоцировать отравление и аллергию. Продающиеся не в сезон арбузы не будут такими вкусными и еще и могут привести к проблемам со здоровьем.

Небольшое количество съеденного арбуза, скорее всего, не приведет к ухудшению самочувствия - организм справится с токсинами. Но злоупотребление ранней ягодой, по словам диетолога, может привести к отравлению.

«Могут быть нарушение со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, болевые ощущения в области желудка», — отметила медик.

Особенно опасны ранние арбузы, по ее словам, для маленьких детей и людей с аллергиями.

«Отравление у этих людей будет более выраженным. Им требуется меньшая доза для того, чтобы они получили это отравление», — считает диетолог.

Врач советует, покупать арбузы в сезон с конца августа по сентябрь. Если хочется сделать это раньше, то рекомендуется не превышать норму в 100-150 граммов.